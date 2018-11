Udenrigsministeriet betegner mediers oplysninger om CIA's vurdering i Khashoggi-sagen som ukorrekte.

USA's regering er endnu ikke nået frem til en endelig konklusion på, hvem der har ansvaret for drabet på den saudiarabiske journalist Jamal Khashoggi.

Det meddeler USA's udenrigsministerium.

Udmeldingen kommer, efter at amerikanske medier har skrevet, at efterretningstjenesten CIA vurderer, at den saudiarabiske kronprins, Mohammed bin Salman, beordrede drabet.

- Den seneste mediedækning, der antyder, at den amerikanske regering har nået en endelig konklusion, er ukorrekte, siger udenrigsministeriets talskvinde Heather Nauert i en udtalelse.

- Der er utallige ubesvarede spørgsmål om drabet på hr. Khashoggi.

Nauert tilføjer, at ministeriet fortsat vil søge efter kendsgerninger i sagen og arbejde sammen med andre lande om at drage de skyldige til ansvar.

Washington Post har talt med unavngivne kilder med kendskab til en undersøgelse af drabet, som den amerikanske efterretningstjeneste har lavet.

- CIA's vurdering, som embedsfolk har udtrykt stor tillid til, er den hidtil mest håndfaste, som knytter Mohammed bin Salman til drabet, og den besværliggør Trump-regeringens bestræbelser på at opretholde forholdet til en tæt allieret, skrev The Washington Post.

