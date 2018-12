Der er grund til igen at bekymre sig om den islamistiske terrororganisation Al Qaeda.

Det melder den britiske sikkerhedsminister, Ben Wallace, der fortæller, at truslen om angreb på fly eller lufthavne fra Al Qaeda er reel.

I et interview i The Sunday Times fortæller ministeren, at Al Qaeda, der med Osama bin Laden i spidsen stod bag angrebene 11. September 2001 på World Trade Center og Pentagon, er ‘genopstået’ i takt med, at terrorbevægelsen ‘Islamisk Stat’ er blevet nedkæmpet i store dele af det tidligere udråbte kalifat i Syrien og Irak.

»Al-Qaeda sad stille i hjørnet og forsøgte at finde ud af, hvordan det 21. århundrede ville se ud.«

Osama bin Laden var leder af Al Qaeda, indtil han blev dræbt i 2011. Arkivfoto Foto: STR Vis mere Osama bin Laden var leder af Al Qaeda, indtil han blev dræbt i 2011. Arkivfoto Foto: STR

»De har reorganiseret. Du ser Al Qaeda dukke op i områder, vi troede var sovende,« siger han.

Derfor investerer den britiske regering 25 millioner pund svarende til godt 200 millioner kroner i et research-program, der skal beskytte fly fra ‘insider-trusler.’

»Luft-truslen er reel. Luftfart er stadig et trofæ for disse terrorister,« siger han.

»Al-Qaeda er genopstået. De har reorganiseret. De forsøger flere og flere angreb mod Europa og er blevet bekendt med nye metoder og stræber stadig efter luftfartsangreb,« lyder det videre.

World Trade Center styrtede i grus efter at være ramt af to fly. Arkivfoto Foto: STR Vis mere World Trade Center styrtede i grus efter at være ramt af to fly. Arkivfoto Foto: STR

Ifølge Ben Wallace betyder bedre sikkerhed i lufthavnene, at et scenarium hvor terrorister smugler eksplosiver om bord på et fly er blevet mindre sandsynligt.

Til gengæld arbejder terroristerne med andre metoder.

»De har udforsket andre måder at få bomber med på fly. Vi har talt offentligt om et problem med insider-trusler. Hvis du ikke kan komme ind ad hoveddøren, vil du forsøge at komme ind ad bagdøren,« sagde ministeren.

Ifølge Ben Wallace viser et forfejlet angreb i Australien i 2017, at fly fortsat er terroristernes favoritmål.

Sikkerhedsminister Ben Wallace lufter bekymring for terrororganisationen Al Qaeda. Arkivfoto Foto: TOBY MELVILLE Vis mere Sikkerhedsminister Ben Wallace lufter bekymring for terrororganisationen Al Qaeda. Arkivfoto Foto: TOBY MELVILLE

»I 2019 skal vi være opmærksomme på Al Qaeda. De genaktiverer nogle tidligere forbindelser og støtter, og deres ambitioner om at ramme luftfart er reel. Vi så i Australien, at terrorister gør, hvad der virker, og de giver ikke op.«