Storbritanniens regering går ikke efter en aftale med EU, mener minister Amber Rudd. Derfor trækker hun sig.

Den konservative Amber Rudd, minister for arbejde og pension, trækker sig fra sin post. Det skriver hun på Twitter.

- Jeg kan ikke stå ved, mens gode, loyale moderate konservative bliver smidt ud, skriver Amber Rudd.

Hun skriver videre, at hun har talt med premierminister Boris Johnson for at forklare sin beslutning.

Amber Rudd har i sit opslag på Twitter vedlagt det brev, hun har sendt til premierministeren. Heri står det klart, at det er Boris Johnsons brexit-politik, der er årsag til, at hun ikke vil være med længere.

- Det har været en svær beslutning. Jeg tilsluttede mig din regering i god tro og accepterede, at no-deal var nødt til at være på bordet, fordi det var måden, hvorpå vi ville have den bedste chance for at opnå en ny aftale og udtræde 31. oktober.

- Men jeg tror ikke længere på, at det er regeringens primære mål at udtræde med en aftale, skriver Amber Rudd i brevet til Boris Johnson.

/ritzau/