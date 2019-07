En 11 år gammel sag om milliardæren Jeffrey Epstein får nu Trumps beskæftigelsesminister til at træde tilbage.

USA's beskæftigelsesminister, Alexander Acosta, træder tilbage. Det oplyser præsident Donald Trump.

Acostas afgang kommer efter, at han har været under kraftig kritik for et forlig, han som statsanklager for 11 år siden indgik i en sag om milliardæren Jeffrey Epstein, som dengang slap med en mild straf.

Epstein er nu igen anklaget for menneskehandel og alvorlige overgreb mod adskillige mindreårige piger. De yngste af pigerne var 14 år.

- Jeg ringede til præsidenten i morges og sagde, at jeg tror, at det rigtige er at træde tilbage, siger Acosta ved en pressekonference fredag.

Trump roser Acostas indsats som minister og siger samtidig, at han mener, at hans afgang er unødvendig.

- Jeg sagde til ham: "Alex, du behøver ikke at gøre dette", siger præsidenten.

Det forlig, Acosta indgik med Epstein i 2008, betød, at en række alvorlige anklagepunkter, der kunne have givet Epstein fængsel på livstid, blev droppet.

I stedet slap milliardæren med 13 måneders fængsel for en relativt mild anklage, der handlede om, at han havde købt sig til seksuelle ydelser fra en person under 18 år.

Vicebeskæftigelsesminister Patrick Pizella overtager indtil videre efter Acosta og bliver fungerende beskæftigelsesminister.

/ritzau/Reuters