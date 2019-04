En soldat holder vagt nær det sted, hvor politiet forsøgte at uskadeliggøre endnu en bombe mandag. En efterretningsrapport indeholdt en advarsel om, at der kunne være et alvorligt angreb under opsejling. Landets premierminister havde ikke fået besked om rapporten, for han blev ikke længere inviteret med til sikkerhedsbriefinger, siger minister. Jewel Samad/Ritzau Scanpix