EU-udspil til en lov, der dækker dyrevelfærd, ventes først i 2023, og det er for sent, mener fødevareminister.

Der mangler konkrete initiativer til at sikre dyrs velbefindende i den europæiske fødevareproduktion, mener fødevareminister Mogens Jensen (S).

Han ser meget godt i EU-Kommissionens jord-til-bord strategi fremlagt onsdag, men han savner en lov, der kan sikre dyrevelfærden.

- Det handler om dyrs velbefindende, og jeg ser ingen grund til at vente et par år med at forbedre dyrevelfærden i hele EU. Det bør EU-Kommissionen sætte i gang med det samme, siger han i en skriftlig kommentar.

Mogens Jensen ønsker en reduktion af transporttiden. Og initiativer skal sikres i en egentlig dyrevelfærdslov på EU-niveau, mener han.

EU-Kommissionen sigter mod at præsentere et lovforslag i 2023.

Dyrevelfærd er den del af den strategi, der blev præsenteret onsdag. Overordnet er målet at gøre produktionen mere bæredygtig. Dens aftryk på miljø og klima skal reduceres.

Det skal ske ved at skære ned på brugen af pesticider og antibiotika. Også fiskeriet skal være mere bæredygtigt, og anvendelsen af emballage skal begrænses.

Mogens Jensen hæfter sig ved, at der i strategien er et mål om, at 25 procent af landbrugsarealerne i EU skal være økologiske.

- Her vil en ambitiøs EU-tilgang kunne styrke efterspørgslen efter gode danske økologiske produkter, siger ministeren.

Medlem af Europa-Parlamentet Asger Christensen (V) ser helt anderledes på den del af udspillet, som han ellers finder mange gode ting i.

Et mål om 25 procent økologisk landbrug er at gå for vidt ifølge politikeren, der selv er landmand.

- Jeg bakker fuldt op om økologi og vores dygtige danske økologiske landmænd. Men et tilfældigt politisk mål om 25 procent økologi underminerer branchen, siger han.

Han frygter, at det vil presse priserne ned, så økologi bliver urentabelt. Desuden mener han, at det udfordrer fødevaresikkerheden, da udbyttet fra økologi er mindre end ved konventionelt landbrug.

Asger Christensen er enig med fødeministeren i behovet for øget dyrevelfærd:

- Vi skal have en bagkant for, hvor lang tid dyretransporter må vare. Bagkanten skal være fagligt begrundet, så jeg ved ikke på stående fod, hvad der bør være maksimum. Det skal vi undersøge og blive enige om i EU.

