'Fuldstændigt uacceptabelt.'

Sådan lyder det fra udenrigsminister Jeppe Kofoed (S), der nu kan fortælle om overfald på en dansker i et af de mest omtalte lande lige nu.

'Netop hørt, dansk journalist er blevet overfaldet i Hviderusland. Fuldstændigt uacceptabelt. Fordømmer på det stærkeste hviderussiske styres overfald på pressen og fredelige demonstranter,' skriver Jeppe Kofoed på Twitter onsdag eftermiddag.

Helt konkret er det Asger Ladefoged, der er udsendt fotograf for Berlingske, som blev overfaldet, da han dækkede søndagens valg i Hviderusland.

Det her skete i går. Slag i hovedet, spark i ryggen og et konfiskeret SD-kort. Det er fuldstændig vanvittigt, hvad der sker i Hviderusland i disse dage. Heldigvis er internettet åbnet op igen, så flere øjne forhåbenligt kan få syn for sagen. pic.twitter.com/ksPIDPEQJl — Asger Ladefoged (@AsgerLadefoged) August 12, 2020

Den mangeårige præsident i Hviderusland, Alexander Lukasjenko, også kendt som 'Europas sidste diktator', blev genvalgt, og det gav store optøjer i særligt hovedstaden Minsk.

Og det var da også i Minsk, at Asger Ladefoged blev overfaldet.

Fagbladet Journalisten har talt med fotografen, der har denne version af sagen:

Han stod med et par lokale fotografer og talte med folk, da en gruppe elitesoldater dukkede op i en kassevogn.

Hvideruslands præsident Alexander Lukasjenko, også kendt som 'Europas sidste diktator', blev søndag genvalgt med 80 procent af stemmerne. Siden har der været massive protester i ikke mindst Minsk, der er landets hovedstad. Foto: Vasily Fedosenko Vis mere Hvideruslands præsident Alexander Lukasjenko, også kendt som 'Europas sidste diktator', blev søndag genvalgt med 80 procent af stemmerne. Siden har der været massive protester i ikke mindst Minsk, der er landets hovedstad. Foto: Vasily Fedosenko

»De begynder at jagte en demonstrant på en græsplæne. Jeg og de andre fotografer løber op på en høj for at fotografere, hvad der sker. Men da specialstyrkerne ser os, begynder de at jagte os i stedet,« siger Asger Ladefoged til Journalisten og fortsætter:

»De er meget aggressive, råber mig ind i hovedet og begynder at tæve på mit kamera og ødelægge det. Helt instinktivt flår jeg kortet ud og giver til dem.«

Jeppe Kofoed kræver, at voldssagen får konsekvenser for den hviderussiske ledelse.

'Danmark vil tage sagen videre i EU. Behov for klar, kollektiv og konsekvent reaktion,' slutter Jeppe Kofoed sit indlæg på Twitter.