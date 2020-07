Barr afviser beskyldninger om, at han skulle have misbrugt sin magt for at hjælpe Trump med genvalg.

Den amerikanske justitsminister, William Barr, blev mødt af en byge af kritiske spørgsmål, så snart han satte sig i stolen ved tirsdagens høring i Repræsentanternes Hus.

Demokraten Jerry Nadler, der er formand for retsudvalget i Repræsentanternes Hus, beskylder Barr for ikke at have været neutral og upartisk på posten som justitsminister.

- Din embedsperiode har været præget af en vedvarende krig mod ministeriets professionelle kerne, åbenbart i et forsøg på at sikre støtte til præsidenten, sagde Nadler ifølge tv-stationen CNN.

Demokraten kritiserer især, at "den føderale regerings fulde styrke" er sat ind mod demonstranter. Det er sket i Portland i delstaten Oregon for at dæmpe protesterne i byen.

Der har været jævnlige og i stigende grad voldelige demonstrationer i byen, siden den sorte mand George Floyd døde under en anholdelse i Minneapolis for to måneder siden. Det affødte protester mod politivold og dårlig behandling af sorte landet over.

- Der er ingen fortilfælde for, at justitsministeriet aktivt opsøger konflikt med amerikanske statsborgere med så svagt et påskud eller af så ubetydelige årsager, lød det fra Nadler.

Han spurgte direkte, om indsættelse af føderale betjente i Portland er et forsøg på at øge præsident Donald Trumps chancer for genvalg.

- Nej, lød svaret fra Barr.

Han understreger, at hans ministerium har en pligt til at forsvare føderal ejendom.

- Føderale domstole er under angreb. Hvornår er det blevet i orden at forsøge at brænde en føderal domstol ned, spurgte Barr ifølge CNN.

- De føderale betjente har en pligt til at stoppe det og forsvare domstolen, og det er det, vi foretager os i Portland.

Justitsministeren sagde, at "voldelige uromagere" har "kapret" de fredelige protester.

Ministeren afviste desuden beskyldninger om, at han skulle have misbrugt sin magt for at hjælpe Trumps venner og øge præsidentens chancer for at blive genvalgt i november.

- Jeg føler fuldkommen frihed til at gøre det, som jeg føler er rigtigt, sagde Barr.

Barr blev også spurgt til to sager mod tidligere Trump-rådgivere.

Barr har fået kritik for at underkende sine egne jurister og annullere en beslutning om at straffe Trumps mangeårige rådgiver Roger Stone med flere års fængsel.

Han har også presset på for at få droppet anklagerne mod Trumps tidligere nationale sikkerhedsrådgiver Michael Flynn.

Men det var "begge sager, hvor jeg besluttede, at en grad af indblanding var nødvendig for at korrigere retsstatsprincippet og sikre, at alle behandles ens", sagde Barr tirsdag.

/ritzau/