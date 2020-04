EU-samarbejde om digital læring er vigtig for at bevare god undervisning på distancen, mener minister.

Forelæsningerne foregår digitalt fra dagligstuen og laboratorieforsøg hjemme i køkkenet.

En helt anden undervisningshverdag har præget Danmark og hele EU de seneste uger, hvor store dele af uddannelsessystemet i mange lande har været lukket ned.

Det skaber udfordringer med at afvikle undervisning for mange undervisere.

Og mange uddannelsesinstitutioner fortsætter med at være lukket ned.

Derfor kræver det et endnu tættere samarbejde mellem EU-landene, for at undervisningen på distancen har en høj kvalitet.

Det siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) efter møde over videokonference med sine EU-ministerkolleger.

- Det her er en anden læringshverdag, end den man normalt kender. I hele EU har man problemer med at afholde eksamen, optag på videregående uddannelser og få afviklet undervisning digitalt.

- Men det er problemer, vi løser. Det gør vi allerede med nogle fælles løsninger, men der er brug for endnu flere fælles initiativer, så niveauet af undervisningen er højt, siger hun.

Nogle af de fælles løsninger, som allerede er sat i værk i EU, er blandt andet en online e-læringsplatform.

Den har EU-Kommissionen lanceret, og der samles blandt andet online undervisningsmateriale og -aktiviteter.

Det er noget, som Danmark også gør brug af, selv om danske initiativer til den digitale undervisning også fungerer fint, siger ministeren.

- Vi kan ikke klare os selv på det her punkt. Vi har brug for idéer og udveksling fra andre lande, siger hun.

Flere EU-lande overvejer at droppe resten af skoleårets fysiske undervisning og aflyse eksamener eller afholde dem digitalt.

I Portugal er al fysisk fremmøde på skoler frem til efteråret allerede aflyst. Men en sådan beslutning er endnu ikke på bordet i Danmark, understreger Ane Halsboe-Jørgensen.

- Det er for tidligt at sige noget om, hvornår de videregående uddannelser skal åbnes. Men det er en hårfin balance. Vi skal nødigt gøre for meget for hurtigt.

- Nu har vi forhåbentligt udsigt til fase et, og så følger vi tallene og situationen dag for dag, siger hun.

/ritzau/