Hollands udenrigsminister, Stef Blok, siger, at Iran stod bag drab i hollandske byer i 2015 og 2017.

Iran står bag to politiske drab i Holland. Det oplyser den hollandske udenrigsminister, Stef Blok, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Den hollandske efterretningstjeneste har fundet stærke tegn på, at Iran var involveret i likvideringerne på to hollandske statsborgere, som var af iransk oprindelse, skriver Blok i et brev til det hollandske parlament.

- Drabene skete i Almere i 2015 og i Haag i 2017, oplyser han.

/ritzau/Reuters