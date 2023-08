Den norske udenrigsminister Anniken Huitfeldt er kommet i store problemer.

På grund af sin mand.

Det skriver »Dagbladet.

Huitfeldt er ude at beklage, at hun ikke har haft styr på mandens køb og salg af aktier, mens hun har været udenrigsminister.

Den norske udenrigsminister, Anniken Huitfeldt, ses her sammen med sin ægtemand, Ola Flem, der har tjent gode penge på aktier, mens konen sidder i regeringen. Foto: Lise åserud/NTB/Ritzau Scanpix Vis mere Den norske udenrigsminister, Anniken Huitfeldt, ses her sammen med sin ægtemand, Ola Flem, der har tjent gode penge på aktier, mens konen sidder i regeringen. Foto: Lise åserud/NTB/Ritzau Scanpix

»De svar jeg har fået fra lovafdelingen viser, at jeg skulle have håndteret spørgsmålet om min habilitet anderledes,« siger hun, og fortsætter:

»Jeg skulle have spurgt min mand om hvilke aktier, han ejede og bedt ham om at holde mig løbende orienteret om, hvilke aktier han købte og solgte. Så havde jeg haft mulighed for at vurdere min egen habilitet.«

Hendes mand, Ola Flem, tjente 90.000 kroner på en uge, da han købte og solgte aktier i selskabet Magseis Fairfield i juni 2022. Firmaet leverer blandt andet udstyr til olieboringer.

Spørgsmålet er så, om han kan have haft noget insiderviden i kraft af sit ægteskab med udenrigsministeren.

Området ligger dog ikke indenfor hendes område som udenrigsminister.

Alligevel rådede embedsmænd til, at Ola Flem solgte alle sine aktier den 22. august. Og det gjorde han så.

Og nu lover udenrigsministeren, at hun vil holde bedre styr på mandens finansielle dispositioner.

»Jeg ønsker fuld åbenhed, og jeg ønsker at rydde op. Jeg beklager dybt, at jeg har foretaget nogle forkerte vurderinger. Og jeg tager det fulde ansvar for denne situation,« siger hun til Dagbladet.

Statsminister Jonas Gahr Støre har reageret ved straks at præsentere nye retningslinjer for aktiehandel, når det kommer til regeringsmedlemmer og deres ægtefæller.