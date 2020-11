Genoptælling af stemmer i Georgia vil ikke ændre på, at Joe Biden vandt, mener delstatsministeren.

Delstatsministeren i den amerikanske delstat Georgia tror ikke, at omtællingen af stemmesedlerne fra præsidentvalget den 3. november vil ændre på, at Demokraternes præsidentkandidat, Joe Biden, vandt delstaten.

Det siger delstatsminister Brad Raffensperger til CNN onsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Omtællingen skal være afsluttet inden midnat onsdag lokal tid (klokken 6.00 dansk tid, red.).

- Vi er ved at være færdige. Vi venter på tilbagemeldinger fra yderligere nogle få valgdistrikter, nogle af de største, men alt taget i betragtning tror jeg ikke, at det vil ændre på det samlede resultat, siger Raffensperger, der ligesom præsident Donald Trump er republikaner.

Før den manuelle genoptælling af stemmerne i Georgia førte Biden med omkring 14.000 stemmer over Trump.

Tirsdag opdagede to af delstatens i alt 159 amter dog et antal stemmer, der ikke var blevet medregnet. Men de nye stemmer forventes ikke at få nogen indflydelse på det endelige resultat.

I amtet Fayette for eksempel var der ifølge nyhedsbureauet AP tale om 2755 stemmer, som ikke var blevet indregnet i resultatet.

Det skyldtes, at et hukommelseskort ikke var uploadet korrekt. Den manuelle optælling af stemmerne viste, at 1577 gik til Trump, mens Biden fik 1128. De resterende gik til andre.

Georgia blev før valget anset som en svingstat, hvor valgresultatet ikke var givet på forhånd.

Donald Trump har endnu ikke erkendt valgnederlaget til Joe Biden, der af flere store amerikanske medier blev udråbt som vinder 7. november.

Trump har uden at fremlægge konkrete beviser flere gange sagt, at han er blevet frarøvet sejren på grund af valgsvindel.

Trump og Det Republikanske Parti har derfor bebudet søgsmål mod stemmeoptællingen i Georgia og andre delstater.

Ifølge amerikanske medier har Joe Biden vundet valget med 306 valgmænd mod Donald Trumps 232.

I Georgia var der 16 valgmænd på spil.

/ritzau/