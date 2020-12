Alle EU's medlemslande vil påbegynde vaccinationer mod covid-19 fra 27. december, hvis vaccinen godkendes, oplyser Tysklands sundhedsminister, Jens Spahn.

»I Tyskland vil vi starte, hvis godkendelsen kommer som planlagt den 27. december. De andre lande i EU ønsker at være i stand til at starte og ønsker at starte fra 27. december,« siger han.

Det sker forud for et møde, som Spahn og forbundskansler Angela Merkel holder torsdag med topfolkene i medicinalselskabet BioNTech.

Det tyske BioNTech har udviklet en vaccine mod covid-19, som produceres af det amerikanske selskab Pfizer.

Det er den vaccine, som Europa lige nu venter på bliver godkendt af Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA, på mandag.

