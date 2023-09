Er du en af dem, der tit finder slagtilbud på flybilletter, når du skal ud at rejse?

Så kan der være dårlige nyheder på vej.

Står det til Frankrigs transportminister Clément Beaune, skal det være slut med at købe flybilletter til spotpris. Det skriver flere internationale medier, herunder The Brussels Times.

»Flybilletter til ti euro (74,50 kroner, red.) burde ikke længere være muligt i den økologiske omstillings æra,« siger Clément Beaune til det franske ugeblad L'Obs.

Er det en god idé at indføre en nedre grænse for, hvad flybilletter må koste?

»Det afspejler ikke omkostningerne for planeten,« tilføjer han.

Clément Beaune vil derfor have en nedre grænse for, hvor meget flybilletter må koste i Europa – og han vil snart forsøge at skaffe opbakning til ideen.

I interviewet med L'Obs fortæller den franske transportminister, at han vil drøfte forslaget med sine ministerkolleger i EU 'de kommende dage'.

Den franske regering er allerede på vej med en såkaldt 'solidaritetsskat' for alle fly, der afgår fra Frankrig, ligesom landet vil investere i togdriften.

Hvor en eventuel grænse for prisen på en flybillet skal ligge, udtaler Clément Beaune sig ikke om.