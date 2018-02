Mafiaen er en trussel mod valgfriheden, siger indenrigsminister Marco Minniti forud for parlamentsvalget.

Rom. Der er en konkret risiko for, at mafiaen kommer til at påvirke parlamentsvalget i Italien den 4. marts.

Det mener landets indenrigsminister, Marco Minniti.

Udtalelsen faldt under et anti-mafia-arrangement tidligere på ugen. Det skriver nyhedsbureauet dpa fredag.

- Den (mafiaen, red.) er en trussel mod den vigtigste ting i et demokrati: valgfrihed, sagde Minniti onsdag.

Ifølge indenrigsministeren er mafiagrupperne i stand til at påvirke både politikker og institutioner.

- Der er for meget tavshed omkring dette emne, sagde Marco Minniti.

Det samme mener en højtstående italiensk biskop, der også udtalte sig under arrangementet.

- Jeg hører en øredøvende stilhed om emnet mafiaen, sagde biskop Nunzio Galantino onsdag.

Spændingerne stiger i Italien før valget søndag i næste uge. Således er der for nyligt udbrudt en ny bølge af politisk relateret vold.

Tirsdag blev en provinsleder for det neofascistiske parti Forza Nuova (Den Nye Styrke) overfaldet på gaden, hvor han blev bundet og banket af anonyme gerningsmænd på Sicilien.

Samme dag blev en aktivist fra det venstreorienterede parti Potere al Popolo (Magt til Folket) såret af knivstik, da han stødte sammen med medlemmer af CasaPound Italia, et lille neofascistisk parti.

De tre store mafiaorganisationer i Italien er Cosa Nostra fra Sicilien, 'Ndrangheta fra Calabrien og Camarro fra Napoli-regionen.

Især er 'Ndrangheta aktiv i det nordlige Italien og i udlandet, ligesom at gruppen har stærke forbindelser i den italienske økonomisektor.

Parlamentsvalget finder sted søndag den 4. marts, og millioner af italienere ved endnu ikke, hvor deres kryds skal sættes.

Den seneste meningsmåling viste tidligere på ugen en klar føring til den højreorienterede koalition. Den består af tidligere premierminister Silvio Berlusconis Forza Italia (Fremad Italien), det indvandrerkritiske Lega Nord (Nordiske Liga) og Fratelli d'Italia (De Italienske Brødre).

Trods føringen mangler koalitionen dog en del stemmer for at kunne sikre sig et flertal i parlamentet.

/ritzau/