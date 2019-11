Fem millioner masker blev omdelt i skoler fredag, hvor myndighederne talte om en alvorlig national sundhedskrise.

Indbyggerne i Indiens hovedstad, New Delhi, gisper efter vejret, efter at byen er blevet indhyllet i den værste giftig smog i en årrække.

Krisen, der har ført til mange omdirigeringer og forsinkelser af fly på grund af lav sigtbarhed, har ført til et rivegilde, hvor politiske ledere beskylder hinanden for den ekstreme forurening.

Hver vinter lægger der sig et giftigt smogtæppe over byen, som har 20 millioner indbyggere.

Koncentrationen af lungeskadelige og luftbårne partikler med en diameter på mindre end 2,5 mikrometer er omkring 20 gange højere end det niveau, som WHO anbefaler som det absolut højeste.

Koncentrationen af farlige, forurenende partikler i atmosfæren var søndag morgen på 810 mikrogram per kubikmeter, advarer den amerikanske ambassade i Delhi.

- Forureningen er nået op på et uudholdeligt niveau, siger New Delhis chefminister, Arvind Kejriwal, i et tweet søndag.

Stadigt flere bærer maske - blandt andet cricketspillere.

Skoler i den indiske hovedstad har allerede fået orde til at holde lukket frem til tirsdag.

Fem millioner masker blev omdelt i skoler fredag, hvor myndighederne talte om en alvorligt national sundhedskrise.

Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, valgte at ignorere gode råd fra sine læger om at bære maske som beskyttelse mod den stærkt forurenede luft i New Delhi, da hun op til weekenden blev hædret med en militærparade under et besøg i den indiske hovedstad.

Sammen med den indiske premierminister, Narendra Modi, inspicerede Merkel fredag æresgarden uden for præsidentpaladset i New Delhi uden at være beskyttet mod forurening og smog, hvilke vakte en del opmærksomhed.

Men ligesom ved flere lignende ceremonier i år valgte Merkel at sidde ned, da hun flere gange tidligere er blevet ramt af et rysteanfald under ceremonier og afspilning af nationalsange.

/ritzau/AFP