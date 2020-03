EU's fiskeri skal hjælpes gennem coronakrisen. Fisk kan fryses ned og sælges senere, mener minister.

Fiskeindustrien er en af de store sektorer, som er hårdt ramt af coronapandemien.

Fiskere i hele Europa kæmper med at få deres fisk afsat, fordi blandt andet restauranter i store dele af EU er lukket ned på grund af virusudbruddet, og derfor ikke skal have leveret fisk.

Men EU er klar til at se på støtteordninger som skal hjælpe fiskeindustrien gennem krisen.

Det siger den danske fødevare- og fiskeriminister, Mogens Jensen (S), efter en videokonference med sine EU-kolleger onsdag.

Mogens Jensen mener, at alt for store tab for EU's fiskere kan undgås, hvis det bliver muligt for fiskere at skabe privat opbevaring til nedfrosne fisk.

- Noget af det, der kan tages i anvendelse, er, at man kan lave en støtteordning, så fiskere kan nedfryse fisk, som så kan sælges på et senere tidspunkt.

- Det har man gjort i andre situationer, og det vil også kunne bruges i den her situation, siger han.

Der er et udtalt behov for at støtte de sektorer, der lige nu er nødsaget til at kassere store mængder af deres varer, mener Mogens Jensen.

Det handler også om gartnerier og blomsterhandlere, understreger han.

- Gartnerier i hele verden smider stort set hele eller store dele af deres varelager ud. Vi er ikke klar med konkrete støtteordninger i EU, men vi er enige om, at der skal ydes hjælp, siger han.

/ritzau/