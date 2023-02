Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Alt var smadret i den syriske by Marea efter jordskælvet. Og så kom bomberne.

Tyske Bild skriver, at syriske regeringstropper blot to timer efter det voldsomme jordskælv mandag fortsatte med at bombe rebellerne i byen tæt på den tyrkiske grænse.

Den britiske udenrigsminister, James Cleverly, har fordømt angrebet.

»Det er fuldstændig uacceptabelt,« siger han til Sky News og fortsætter:

»Desværre passer det meget godt ind i det mønster, som man i mange år har set fra Assad-regimet.«

Mediet Middle East Eye bringer et udsagn fra en militær kilde, der er udstedt i området.

»Alle havde travlt med at tage sig af jordskælvet, da jeg hørte lyden af flere granater slå ned.« siger han.

I Syrien har krigen raset i 11 år, og den nordøstlige del af landet bliver konstant bombarderet af Assads tropper.

De mange bombeangreb gjorde, at rigtigt mange bygninger ikke havde meget at stå imod med, jordskælvet ramte.

»De fleste bygninger var i forvejen beskadiget af Assad-regimets bombninger. Det har ført til, at mange bygninger i Aleppo og andre syriske byer hurtigt styrtede sammen,« fortæller Khaled A., der bor i området til Bild.

Bombningerne efter jordskælvet skulle ikke have kostet mennesker livet.

Onsdag eftermiddag var der efter mandagens jordskælv fundet 2662 døde i Syrien, mens dødstallet i Tyrkiet nu er oppe på 8574.