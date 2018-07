Otte drenge, der er blevet reddet ud af oversvømmet grotte i Thailand, er ved godt helbred, oplyser minister.

Bangkok. De otte drenge, der foreløbig er blevet reddet ud fra en oversvømmet grotte i det nordlige Thailand, er ved godt helbred.

Det slår Thailands sundhedsminister fast tirsdag morgen dansk tid.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Ministeren tilføjer, at ingen af de otte drenge har feber. Samtidig er de fire drenge, der først blev reddet ud af grotten, nu i stand til at spise et normalt måltid.

De fire drenge er "ofte sultne" og har brug for "meget mad", oplyser ministeriet.

Selv om de otte drenge har det godt både fysisk og mentalt efter omstændighederne, så skal de blive på hospitalet til observation i en uge.

I alt 12 drenge, som er i alderen fra 11 til 17 år, og deres træner gik ind i grotten den 23. juni trods advarselsskilte.

Da monsunregnen kom, blev de smalle gange hurtigt oversvømmede, og gruppen blev presset længere og længere ind i grottesystemet.

De fire første drenge blev hjulpet ud af grotten af specialtrænede dykkere søndag og ud til de ventende ambulancer, der kørte dem på hospitalet.

Den anden fase af redningsaktionen blev indledt mandag formiddag klokken 11.00 lokal tid (klokken 06.00 dansk tid).

Fire af drengene havde mandag aften besøg af deres familier på hospitalet. På grund af smittefaren var de dog adskilt af et vindue.

Resultaterne fra lægeundersøgelser af drengene forventes at være klar om en eller to dage.

Hvis ikke der er tegn på infektioner, vil familierne få lov til at komme ind til drengene.

Foreløbige undersøgelser har ifølge de thailandske myndigheder vist "tegn på infektioner".

Mens de otte drenge, der er blevet reddet ud af grotten, bliver behandlet på hospitalet, så venter fire drenge og deres træner stadig på at blive reddet ud.

