Rusland bruger sundhedskrise til at presse Ukraine, og det er ikke i orden, mener Jeppe Kofod.

Coronapandemien har taget meget af EU's tid de seneste måneder, og det har Rusland udnyttet til at presse Ukraine, mener udenrigsminister Jeppe Kofod (S).

Derfor er det vigtigt, at EU øger presset på Rusland for at få sat skub i fredsforhandlingerne mellem parterne.

Det siger Kofod før et videomøde med EU's udenrigsministre onsdag. Her er den optrappede konflikt mellem Rusland og Ukraine på dagsordenen.

- Krigen i det østlige Ukraine er ikke slut endnu, desværre. Der er jævnligt sammenstød - flere gange om ugen - og der er misinformationskampagner fra russisk side.

- Hvis der ikke er et pres fra EU's side, så sker der ikke noget. Et øget pres kan være med til at skabe ro i konflikten i det østlige Ukraine. Det handler om, at Rusland ikke lever op til Minsk-aftalen, siger han.

Minsk-aftalen er en aftale om våbenhvile, som Rusland og Ukraine indgik i 2015, men efter kort tid var der igen uroligheder i det østlige Ukraine.

EU har længe insisteret på, at Minsk-aftalen skal implementeres helt, før EU kan have gode relationer til Rusland og ophæve sanktioner mod landet.

Kofod mener, at ansvaret nu ligger hos Rusland.

- Hele ansvaret ligger på det russiske bord. Hvis de lever op til Minsk-aftalen, kan vi tale om at ophæve sanktionerne mod Rusland, siger han.

