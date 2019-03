EU og Storbritannien har ifølge Mays næstkommanderende givet hånd på ændringer i Storbritanniens brexitaftale.

Storbritannien er enedes med EU om nye "juridisk bindende ændringer" i brexitaftalen.

Det oplyser Theresa Mays højre hånd i regeringen, David Lidington, ifølge nyhedsbureauet AFP.

I praksis fungerer David Lidington som Mays vicepremierminister.

Mandag aften mødes Theresa May med Jean-Claude Juncker, der er formand for EU-Kommissionen i Strasbourg i Frankrig.

Omkring klokken 23.30 mandag ventes det, at parterne holder et fælles pressemøde i Strasbourg, så snart mødet er slut.

Theresa Mays udtrædelsesaftale skal tirsdag stå sin prøve i det britiske Underhus.

Ved hendes tidligere forsøg blev den klart stemt ned, og May har derfor brug for flere indrømmelser for at overbevise de britiske parlamentsmedlemmer.

Helt afgørende er EU's krav om en irsk bagstopper. Et krav, der er uacceptabelt for de fanatiske antieuropæere i Mays parti.

Bagstopperen handler om, at der ikke skal opstå en hård grænse mellem EU-landet Irland og den britiske provins Nordirland, når briterne træder ud af EU 29. marts.

Bagstopperen sigter mod at beskytte en fredsaftale fra 1998, der stoppede 20 års blodig konflikt i Nordirland mellem grupper i Nordirland, der var loyale over for enten Storbritannien eller Irland.

Det er angiveligt på dette område, at de to parter er blevet enige om justeringer.

/ritzau/