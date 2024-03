Læk af officerers samtale er et russisk forsøg på at så splid og undergrave tysk sammenhold, siger Pistorius.

Rusland fører "informationskrig" for at skabe splittelse i Tyskland, siger den tyske forsvarsminister, Boris Pistorius, søndag.

Hans anklage kommer, efter at russiske medier har offentliggjort et 38 minutter langt lydklip fra en fortrolig samtale mellem officerer i det tyske luftvåben.

Officererne drøfter blandt andet muligheden for, at ukrainske styrker kan bruge tyskproducerede Taurus-missiler.

Der bliver også talt om et muligt angreb mod en bro mellem Krim-halvøen og Rusland.

Det har fået Rusland til at kræve en forklaring fra den tyske regering.

- Den hændelse handler om meget mere end bare at opsnappe og offentliggøre en samtale. Det er en del af en informationskrig, som Putin fører, siger Pistorius med henvisning til den russiske præsident.

- Det er et hybridt misinformationsangreb. Det handler om splittelse. Det handler om at undergrave vores sammenhold.

Rusland er gentagne gange blevet anklaget for at sprede falske eller misvisende informationer for at så splittelse i vestlige lande.

Det har regeringen i Moskva afvist at gøre.

I det lydklip, der er blevet bragt i russiske medier, hører man angiveligt tyske officerer, der drøfter muligheden for at sende missiler af typen Taurus til Ukraine. De har en rækkevidde på op til 500 kilometer.

Forbundskansler Olaf Scholz har hidtil afvist at sende denne type missiler til Ukraine. Hans begrundelse er, at det kan optrappe konflikten med Rusland, og at Tyskland risikerer at blive trukket længere ind i den konflikt.

Ruslands tidligere præsident Dmitrij Medvedev, som i dag er formand for Ruslands nationale sikkerhedsråd, siger søndag, at optagelserne antyder, at Tyskland gør klar til at gå i krig mod Rusland.

/ritzau/