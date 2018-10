Flere kandidater er i spil som afløser til Angela Merkels post som formand for det konservative parti CDU.

Berlin. Kampen om det snart ledige sæde som CDU-formand er allerede skudt i gang kort tid efter Angela Merkels opsigtsvækkende udmelding mandag.

Mindst to kandidater har således meldt sig på banen, efter at den tyske forbundskansler fortalte, at hun ikke genopstiller som formand ved det konservative partis landsmøde i december.

Ved samme lejlighed meddelte hun, at hun ikke genopstiller som forbundskansler, når hendes mandat udløber i 2021.

Blandt kandidaterne til CDU-formandsposten er 56-årige Annegret Kramp-Karrenbauer. Partiets generalsekretær og en af Merkels tætte allierede.

"Mini-Merkel" er hun ofte blevet døbt, skriver The New York Times.

Skulle valget falde på hende, vil det være godt nyt for EU. Det siger Jean-Dominique Giuliani, der leder den europæiske tænketank Schuman Foundation, til nyhedsbureauet AFP.

- Hvis det bliver Annegret Kramp-Karrenbauer, så vil det være godt i forhold til at få genoplivet EU, siger han og tilføjer:

- Hun har et tæt forhold til Frankrig og er meget europæisk. Hun vil være mere aktiv end Merkel, som altid holdt sig lidt i baggrunden.

Blandt generalsekretærens modstandere i opgøret om formandsposten bliver den 38-årige sundhedsminister Jens Spahn.

Han er en af de mest åbenmundede kritikere af Merkels flygtningepolitik. Og han beskrives - i modsætning til Annegret Kramp-Karrenbauer - som en "Anti-Merkel" af The New York Times.

"Provokatøren" lyder overskriften i tyske Bilds analyse af Spahn.

Angela Merkel har bekræftet, at både Annegret Kramp-Karrenbauer og Jens Spahn har meldt sig som kandidater. Hun afviser dog at udvise støtte til en af kandidaterne, da hun ikke ønsker at påvirke udfaldet.

Også 62-årige Friedrich Merz, den tidligere formand for CDU/CSU's fraktion i Forbundsdagen, vil angiveligt stille op, lyder det fra kilder i partiet.

Merkels farvel til formandsposten betyder, at den kommende CDU-formand får tid til at opbygge en profil før det næste nationale valg i Tyskland.

Det skal afholdes i efteråret 2021 - senest den 24. oktober.

