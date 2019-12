Redningsarbejdere og tilskuere brød ud i jubel, da den sidste minearbejder blev reddet op onsdag morgen.

13 arbejdere er onsdag blevet reddet op fra en mine i det sydvestlige Kina efter at have været fanget under jorden i 86 timer.

Lørdag eftermiddag blev fem minearbejdere dræbt, da Shanmushu-kulminen i Yibin i Sichuan-provinsen pludselig blev oversvømmet som følge af en vandskade. 13 minearbejdere forblev savnet.

251 redningsarbejdere har siden arbejdet i døgndrift for at redde de overlevende ud gennem en 313 meter lang underjordisk tunnel cirka ti kilometer fra minens indgang.

Det rapporterer det statslige nyhedsbureau Xinhua onsdag ifølge nyhedsbureauet dpa.

Redningsarbejdere kunne bekræfte, at de indespærrede minearbejdere stadig var i live efter at have banket på et stålrør i tunnelen og modtaget et svar fra den anden ende.

Den sidste minearbejder blev reddet op i sikkerhed tidligt onsdag morgen lokal tid, hvilket fremkaldte jubel fra redningsarbejdere og den menneskemængde, der havde samlet sig på stedet.

- Det er et af livets mirakler, siger chefen for redningsindsatsen, Duan Yijun, til Xinhua.

