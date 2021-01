Det er uvist, hvor mange af de 22 minearbejdere der er i live, efter 12 dage fanget under jorden.

Redningsarbejdere tror, at det som minimum kommer til at tage to uger mere at frigøre en gruppe kinesiske minearbejdere, der allerede har været fanget under jorden i 12 dage i den østlige provins Shandong.

Det siger Gong Haitao, der leder pr-afdelingen hos de lokale myndigheder, ifølge statsmediet CCTV.

De i alt 22 guldminearbejdere blev fanget 10. januar i Hushan-minen nær byen Qixia, da en eksplosion blokerede udgangen.

Siden har redningsmandskab arbejdet desperat for at få dem ud. Men redningsaktionen bliver besværliggjort af, at en kæmpe blokade forsinker arbejdet med at bore sig ned til minearbejderne.

- Forhindringerne er bare for store, hvilket betyder, at vi har brug for mindst 15 dage eller endnu mere for at nå minearbejderne, siger Gong Haitao.

Han oplyser, at cirka 70 ton klippestykker lige nu adskiller minearbejderne fra frihed.

Søndag lykkedes det redningsmandskab at få kontakt til 11 af arbejderne, der var fanget cirka 580 meter under jorden. Her lykkedes det også at få sendt mad og medicin ned til dem via små rør boret fra overfladen.

En af de 11 er senere død efter at være blevet hårdt såret af den indledende eksplosion.

Myndighederne tror, at en 12. minearbejder er fanget cirka 100 meter længere nede i et område fyldt med vand, der er begyndt at stige.

Håbet om at finde de resterende ti minearbejdere i live er så småt ved at svinde ind, da ingen har hørt fra dem siden eksplosionen for 12 dage siden.

For at nå ned til gruppen forsøger redningsfolk at frigøre og udvide en sammenstyrtet mineskakt, så arbejderne kan blive bragt op til overfladen.

Men arbejdet skrider langsomt frem, fordi redningsmandskab skal bore sig igennem massiv granit.

Mineulykker finder jævnligt sted i Kina, hvor industrien har en sløj sikkerhedshistorik. Det skyldes blandt andet, at regulativer for at forbedre sikkerheden sjældent bliver håndhævet.

Så sent som i december døde 23 minearbejdere, efter at de blev fanget i en mine i den sydvestlige by Chongqing.

/ritzau/AFP