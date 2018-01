I det nordlige Spanien er to personer dræbt, efter at de blev skyllet væk af en kraftig bølge.

Paris. En vinterstorm, som har hærget Europa siden før nytår, har kostet yderligere fem menneskeliv og skabt ekstrem lavinefare samt forværret voldsomme skovbrande på Korsika.

Franske medier rapporterede torsdag om en kvinde i 90'erne, som blev dræbt ved et mudderskred ved hendes hjem i Crets-en-Belledonne i Frankrig. En landmand blev også fundet dræbt ved en sneskred i departementet Savoyen.

En skiløber blev meldt dræbt under et faldende træ onsdag.

Samtidig er en person savnet, efter at han forsøgte at hjælpe under en redningsindsats i byen Le Moutaret i De Franske Alper, hvor en bil var styrtet ned i en oversvømmet flod.

Skisportsstederne Val d'Isere og Chamonix lukkede de fleste af deres pister torsdag på grund af tunge snefald, som skabte ekstrem lavinefare.

På Korsika har en storm fået mark- og skovbrande til at sprede sig, og der er nu sat over 400 brandfolk ind i kampen mod flammerne.

Omkring 300 geder er døde som følge af brandene i Chiatra-Canale di Verde på Corsikas østkyst.

I det nordlige Spanien er to personer omkommet, da de blev skyllet væk af en kraftig bølge.

Frankrigs indenrigsministerium sagde onsdag, at fire personer var blevet hårdt kvæstet ved ulykker under stormvejret, hvor der er blevet målt vindstød på over 160 kilometer i timen.

Stormen kom ved nytår med voldsom regn, hagl og lyn fra Irland og Storbritannien.

Den har efterladt titusindvis af irske og britiske huse uden elektricitet, og den har forårsaget lukninger af en del veje og broer.

