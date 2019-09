Taliban har truet med at angribe afghansk valg. Eksplosion har fundet sted i by, men baggrunden kendes ikke.

En eksplosion har fundet sted nær et valgsted i den afghanske by Kandahar, bekræfter lokale embedsmænd.

Det sker, blot en time efter at vælgerne er begyndt at stille sig i kø for at afgive deres stemmer.

Vidner fortæller, at ambulancer er på vej til området.

En ledende embedsmand siger, at tre mennesker er blevet såret i eksplosionen.

Ingen militante grupper har taget ansvar for eksplosionen.

Afghanistan går lørdag til valg, og Taliban har truet med at angribe valghandlingen.

Millioner af afghanere ventes at stemme ved lørdagens præsidentvalg.

Op til valget er over 170 civile blevet dræbt og flere end 300 såret i angreb, som Taliban har stået bag.

For at bekæmpe eventuelle angreb fra Taliban på valgdagen har Afghanistans regering angiveligt indsat omkring 100.000 politifolk og soldater.

/ritzau/Reuters