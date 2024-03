Adskillige eksplosioner kunne høres i Ukraines hovedstad onsdag morgen. Også det sydlige Ukraine er angrebet.

Russiske missiler har onsdag morgen ramt Ukraines hovedstad, Kyiv.

Ifølge Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, er mindst to blevet dræbt.

- I Kyiv blev flere end ti personer såret. På nuværende tidspunkt har vi kendskab til to døde. Der kan være flere under murbrokkerne, skriver Zelenskyj på beskedtjenesten Telegram onsdag formiddag.

Ifølge præsidenten skal en tredje være dræbt i Mykolajiv i den sydlige del af Ukraine, skriver nyhedsbureauet AFP.

Ifølge Reuters kunne man høre adskillige højlydte eksplosioner i Kyiv lidt før klokken 07 om morgenen lokal tid.

Dele af hovedstaden er onsdag formiddag uden elektricitet, da missilerne har ramt flere højspændingsledninger.

Det oplyser Ukraines største private energiselskab, DTEK.

Også den nordøstlige region Kharkiv har ifølge guvernøren Oleh Synjehubov været under angreb.

Ifølge Synjehubov har russiske missiler ramt flere ubeboede bygninger i selve Kharkiv by. Det er foreløbig uklart, om nogen er kommet til skade i Kharkiv.

Varslingssirenerne blev aktiveret på tværs af Ukraine omkring klokken 06.

Luftangrebene på tværs af Ukraine varede flere timer.

Ruslands forsvarsministerium er onsdag morgen ikke vendt tilbage på Reuters' henvendelse om angrebene.

Den nordøstlige region Kharkiv blev også angrebet tirsdag.

Her blev et to måneder gammelt spædbarn dræbt, da et hotel i byen Zolotsjiv blev angrebet. Derudover blev barnets mor og to andre såret.

Omkring 30 bygninger blev beskadiget i angrebet.

Zolotsjiv ligger 20 kilometer fra grænsen til Rusland.

/ritzau/Reuters