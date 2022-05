Mindst seks personer blev såret, heraf mindst fire i kritisk og alvorlig tilstand, i et angreb i Elad i Israel.

Det oplyser redningsmandskab ifølge flere medier herunder Reuters og de israelske medier Haaretz og Jerusalem Post.

Ifølge Jerusalem Post, der citerer de lokale sundhedsmyndigheder er mindst tre personer blevet dræbt.

Israelsk politi kan ikke umiddelbart oplyse, om de seks ofre er blevet stukket ned eller skudt.

Politiet undersøgte baggrunden for hændelsen, og ifølge rapporter blev ofrene såret af to mænd, en med en økse og en anden med en pistol, to forskellige steder, herunder nær Elad Amphitheatre Park.

Kontrolposter blev indsat langs byens hovedveje, mens politiet ledte med helikopter efter et køretøj, der blev set flygte fra stedet.

Elad er en by, hvor der bor mange ultraortodokse jøder. Angrebet kommer under Independence Day -aften, hvor mange familier samles udendørs for at fejre landets 74-års jubilæum.

Gerningsmanden skulle angiveligt være blevet skudt af politiet.

Politiet har beordret folk til at holde sig indendørs, indtil nærmere oplysninger.

I de seneste uger har Israel oplevet en bølge af angreb på gaderne i forskellige byer, skriver Reuters. Knap 20 israelere er blevet dræbt i de angreb.

Det har været palæstinensere eller israelske arabere, der stod bag de tidligere angreb.

I mindst to tilfælde har gerningsmænd klippet hul i det hegn, der adskiller Israel og den palæstinensiske Vestbred.

Det har fået israelsk politi til at skærpe sikkerheden ved grænsen og lukke flere grænseovergange i forbindelse med fejringen af Israels uafhængighedsdag.