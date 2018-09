Et barn er blandt de dræbte ved et angreb i Mogadishu. Bygninger er styrtet sammen, og dødstallet kan stige.

Mogadishu. Mindst tre mennesker er dræbt og fire såret i et formodet selvmordsangreb ved en statslig bygning i Somalias hovedstad, Mogadishu, søndag.

Gerningsmanden forsøgte at køre sin bil igennem en kontrolpost i høj fart, men han blev stoppet af soldater. Det fik ham til at bringe den bombe til sprængning, der var skjult i hans bil, oplyser kaptajn Mohamed Hussein.

Oplysningen bekræftes af en talsmand for regeringen, der ligeledes sætter antallet af dræbte til mindst tre. Han siger til nyhedsbureauet AFP, at der var tale om en selvmordsbombemand i bil.

En af de dræbte er et barn.

De fire sårede er først og fremmest studerende ved en islamisk skole i nærheden.

Eksplosionen var så voldsom, at flere bygninger i nærheden styrtede helt eller delvist sammen, blandt andet en moské. Derfor forventer myndighederne, at antallet af dødsofre kan stige.

Endnu har ingen gruppe taget skylden for angrebet. Men kaptajn Hussein beskylder den militante bevægelse al-Shaabab for at stå bag.

Gruppen har flere gange tidligere foretaget angreb mod regeringsbygninger i Mogadishu.

I oktober sidste år angreb al-Shaabab Mogadishu med en kraftig bombe skjult i en lastbil. Det angreb kostede mindst 512 mennesker livet.

/ritzau/AP