Mindst to raketter har ramt tæt ved den amerikanske ambassade i Iraks hovedstad, Bagdad. Det oplyser øjenvidner til nyhedsbureauet AFP. Øjenvidner siger til nyhedsbureauet Reuters, at to høje brag søndag aften kunne høres i Bagdad, men at det endnu er uklart, hvad årsagen er.

Opdateres...