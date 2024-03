Antallet af dræbte i Valencia kan stige. Øverste del af bygningen kan ikke inspiceres på grund af varmen.

Dødstallet er steget til ti efter en brand i en spansk etageejendom i storbyen Valencia. Det oplyser de lokale myndigheder fredag.

Branden brød ud i en boligblok på 4. etage torsdag eftermiddag. Flammerne spredte sig hurtigt i den 14 etager høje bygning.

- Vi kan bekræfte, at politiets teknikere har fundet ti omkomne, siger Pilar Bernabé, der er regeringens øverste repræsentant i Valencia-regionen.

Fire af de døde var en familie med mor, far, et spædbarn og en tre år gammel pige, skriver dagbladet El Pais.

Tidligere fredag blev det oplyst, at fem mennesker var fundet omkommet, mens der ikke var gjort rede for 14 andre personer. Antallet af savnede er fortsat usikkert.

Den øverste del af bygningen kan stadig ikke inspiceres, da der fortsat er intens varme på de øvre etager.

Blokkene blev bygget i begyndelsen af 2000-tallet og havde 138 lejligheder med omkring 450 beboere.

Årsagen til branden er ikke kendt. Byens borgmester, María José Catalá, siger, at det er for tidligt at kommentere påstande i spanske medier, om at brandfarligt facademateriale gjorde katastrofen så omfattende.

Et øjenvidne, der bor i en bygning nær den ramte ejendom, fortæller til TVE, at han kiggede ud af vinduet og så flammerne sluge bygningen "inden for minutter", nærmest "som om den var lavet af kork".

- Der var en virkelig stærk vind, og branden spredte sig mod venstre med en utrolig hastighed, siger manden ved navn Luis Ibanez.

Mindst 15 personer er kvæstet. En række personer blev indlagt torsdag.

Bygningen blev ifølge mediet "reduceret til et skelet" under branden, som 22 forskellige enheder af brandmænd arbejdede på at slukke.

På det sociale medie X har den spanske premierminister, Pedro Sanchéz, skrevet, at han er "chokeret over den frygtelige brand", og at han er i kontakt med byens borgmester og regionens ledere.

/ritzau/AFP