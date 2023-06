De mange bryllupsgæster havde netop forladt festen, da det gik helt galt.

Mindst ti personer menes indtil videre at været blevet dræbt i den frygtelige ulykke, der fulgte.

Her forulykkede sent søndag aften lokal tid en bus, der skulle fragte en del af selskabet til deres hotel i den australske vinregion Hunter Valley. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

I stedet endte bussen ved 23.30-tiden på siden i en rundkørsel ved byen Greta – cirka 200 kilometer nord for Sydney.

Der bliver lagt blomster ved ulykkesstedet. Foto: Saeed Khan/AFP/Ritzau Scanpix

Ud over de mange dræbte er mindst 25 personer er blevet indlagt på nærliggende hospitaler med skader.

Politiet mener ikke, at der var andre køretøjer involveret i ulykken, og den 58-årige buschauffør er blevet anholdt.

»Vi har indtil videre informationer nok til, at vi kan sige, at der vil blive foretaget en sigtelse,« siger politichefen Tracy Chapman.

Ifølge hende var der kraftig tåge i området, men det vides endnu ikke, hvad der udløste den værste trafikulykke i Australien i 30 år.

Buschaufføren skal videre testes for påvirkning af alkohol eller stoffer.

Samtidig frygter man, at der endnu kan ligge flere omkomne under den væltede bus.

I alt omkring 40-50 bryllupsgæster var med bussen, da den kørte galt.

Den australske premierminister, Anthony Albanese, har også reageret på den tragiske ulykke:

»Alle ved, at det at deltage i et bryllup er et af de dejligste øjeblikke, man kan have, siger han:

»At en så lykkelig dag på sådan et smukt sted skal ende med sådan et frygtelig tab af menneskeliv er ondt, trist og ikke fair,« siger han.