En politiaktion mod strejkende i Mandalay udviklede sig lørdag voldeligt med skarpe skud mod demonstranter.

Mindst seks mennesker er blevet såret af skud under en protest lørdag i Myanmars næststørste by, Mandalay.

Sikkerhedsstyrker har skudt med skarpt mod demonstranter i byen, oplyser sundhedspersonale på stedet til nyhedsbureauet AFP.

- Seks mænd med skudsår ankom til vores team. To er alvorligt såret, siger en af kilderne.

Brugen af skarpe skud bekræftes af læger på stedet, skriver AFP.

Kort forinden forsøgte politiet at opløse en demonstration i Mandalay med brug af gummikugler og tåregas.

Flere offentligt ansatte har nedlagt arbejdet og sluttet sig til lørdagens demonstration i protest mod militærkuppet i landet.

Lørdag ankom hundredvis af politifolk og soldater til et skibsværft i Mandalay for at anholde de strejkende. Men andre slog ring om dem for at forsøge at forhindre anholdelserne.

Det fik sikkerhedsstyrkerne til at affyre mindst 30 skud op i luften, skriver netmediet Frontier Myanmar.

I en optagelse, der blev sendt live på Facebook af en beboer på stedet, kunne der høres en tilsyneladende uafbrudt række af skud, skriver AFP.

- De skyder på umenneskelig vis, siger beboeren.

Store dele af Myanmar har været i oprør, siden militæret 1. februar afsatte den demokratisk valgte regering under ledelse af Aung San Suu Kyi og selv tog magten.

