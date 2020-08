Ødelæggelserne har været mindre "katastrofale" end ventet under orkanen Laura, melder guvernør trods dødsfald.

Mindst seks mennesker er døde under orkanen Laura i delstaten Louisiana, og redningsmandskab vil måske finde flere ofre.

Men guvernøren i Louisiana siger torsdag, at orkanen, der gik i land som den mest kraftfulde i mands minde i delstaten, ikke har skabt de "katastrofale" ødelæggelser, som man frygtede.

- Vi har meget at være taknemmelige for, siger guvernør John Bel Edwards ved et pressemøde.

- Det står klart, at vi ikke kommer til at lide under de absolut katastrofale ødelæggelser, som så sandsynlige ud baseret på den prognose, vi havde sidste aften. Men vi har stadig oplevet en enorm mængde ødelæggelser, siger han og tilføjer, at mange beboere har fået deres liv vendt på hovedet.

Laura ramte Louisianas kyst som en kategori 4-orkan tidligt torsdag. Det er næsthøjeste trin på Saffir-Simpson-skalaen.

Den er siden blevet nedjusteret til en tropisk storm.

Omkring 1800 mennesker døde under orkanen Katrina, som i 2005 gik i land som en kategori 3-orkan.

Kun én orkan er tidligere gået i land i delstaten med samme kraft. Det var den såkaldte Last Island-orkan i 1856, hvor flere hundrede døde.

/ritzau/AFP