Otte babyer omkom under en hospitalsbrand i byen Oued Souf i Algeriet tidligt tirsdag, oplyser redningsmandskab i den østlige del af det nordafrikanske land.

- Det lykkedes os at redde 11 babyer, 107 kvinder og 28 af de ansatte under branden på hospitalet i Oued Souf natten til tirsdag, siger en talsmand for redningstjenesten, kaptajn Nassim Bernaoui.

- Desværre må vi beklage, at otte babyer omkom - nogle på grund af forbrændinger og andre på grund af røgforgiftning, siger han.

Langt over en snes brandbiler blev sat ind i kampen for at bringe branden under kontrol.

- Årsagen til branden er endnu ikke klarlagt, siger Bernaoui.

Algeriets premierminister, Noureddine Bedoui, har givet ordre til en efterforskning af branden, og landets sundhedsminister, Mohamed Miraoui, er rejst til Oued Souf.

Oued Souf ligger 500 kilometer sydøst for Algeriets hovedstad, Algier.

/ritzau/AFP