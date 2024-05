Huse og en benzinstation er ødelagt i Texas, og biler er kastet rundt på motorvejen under tornado.

Mindst ni mennesker er omkommet under tornadoer og andre ekstreme vejrhændelser hen over det centrale USA.

Det er blandt andet gået ud over delstaterne Texas, Arkansas og Oklahoma.

Hundredtusinder af borgere er uden strøm, efter storme ramte området sent lørdag lokal tid.

I Texas fortæller en lokal sherif til tv-stationen WFAA, at fem personer er døde, efter en tornado rasede gennem Valley View nord for Dallas.

- Beklageligvis tror jeg, at antallet vil stige, siger sheriffen Ray Sappington.

Han bekræfter, at der er en større eftersøgnings- og redningsoperation i gang.

Tornadoen har ødelagt huse og en benzinstation, og biler er blevet kastet rundt på den lokale motorvej.

Der har været "en masse tilskadekomne", men deres tilstand er ikke livstruende, siger sheriffen.

I Oklahoma meldes mindst to døde, efter en tornado ramte Mayes County sent lørdag lokal tid. Der er også to døde i en storm i det nordlige Arkansas, bekræfter det lokale beredskab.

Stormene er nået helt op til Indiana i forbindelse med motorløbet Indianapolis 500. Her måtte løbet udsættes, og fangrupper har fået besked at forlade stedet og søge ly.

Man havde ventet 125.000 tilskuere til det berømte race, der er USA's mest kendte billøb.

Mens stormen fortsætter sin march over landet, så er 470.000 mennesker uden strøm i stater fra Texas til Kansas, Arkansas, Tennessee og Kentucky. Det skriver netmediet Poweroutage.us.

I flere områder der de stadig aktive advarsler om mulige tornadoer.

/ritzau/AFP