44 mennesker er reddet i land, efter at en båd med migranter fra blandt andet Syrien og Egypten er forlist.

Mindst ni migranter er døde, efter at deres båd gik ned ud for Tunesiens kyst torsdag.

Det meddeler en talsmand for nationalgarden i det nordafrikanske land.

Kystvagten har reddet 44 andre mennesker fra den kæntrede båd. En af dem er i kritisk tilstand.

Båden med migranterne var tilsyneladende på vej mod Italien.

Men der begyndte at trænge vand ind, hvilket fik den til at gå ned, siger talsmanden.

Tunesiske medier skriver, at båden var sejlet ud fra Libyen, men kæntrede i tunesisk farvand ud for byen Zarzis.

En talsmand for anklagemyndigheden i den provins i Tunesien, hvor båden kæntrede ud for, siger, at der er indledt en efterforskning af, hvordan de ni mænd døde.

- Det er meget muligt, at de døde i bunden af båden på grund af dampe fra brændstoffet, siger talsmand Lassad Horr.

Alle passagerer om bord på båden er mænd. De kommer fra blandt andet Bangladesh, Egypten, Pakistan og Syrien.

Tidligere var det især Libyen, migranterne sejlede ud fra i håb om at få et bedre liv i Europa. I dag er det i stigende grad Tunesien, der bliver brugt som transitland i Nordafrika.

Sidste år er 1313 migranter enten døde eller meldt savnet, efter at de har forsøgt at nå fra Tunesien til Europa. Det er et rekordhøjt antal, meddelte en menneskerettighedsgruppe tidligere på ugen ifølge Reuters.

Dermed tegner de migranter, der sejler ud fra Tunesien, sig for mere end halvdelen af alle dødsfald og formodede dødsfald på Middelhavet i 2023.

I alt er 2498 mennesker registreret som enten døde eller savnede på den farefulde tur over havet, viser tal fra FN's Internationale Organisation for Migration. Det er en stigning på 75 procent i forhold til året inden.

/ritzau/AFP