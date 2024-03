Jordskred ramte en dal, hvor tyrkiske minearbejdere menes at have haft base. Ni af dem er savnet.

Mindst ni minearbejdere er tirsdag blevet fanget i en guldmine i det østlige Tyrkiet, hvor et jordskred har ramt.

Det oplyser borgmesteren i provinsen Erzincan, Bekir Aksun, til den tyrkiske tv-station NTV.

En redningsindsats er sat i værk, tilføjer han.

Tv-billeder fra stedet viser jordskreddet, der har bredt sig over en dal, hvor minearbejderne menes at have haft deres base, da ulykken indtraf.

Den tyrkiske indenrigsminister, Ali Yerlikaya, bekræfter, at der ikke umiddelbart er kontakt med de ni minearbejdere.

- Guvernøren og repræsentanter for selskabet talte alle mand, og der er ni arbejdere, vi ikke har hørt fra, siger han til den statslige tv-station TRT.

- Vi har kun et ønske: at kunne overbringe gode nyheder til familierne.

Han tilføjer, at 400 redningsarbejdere er sendt til stedet. De har blandt andet medbragt generatorer og lys, så de kan fortsætte arbejdet i løbet af natten.

Minen har i alt 667 ansatte.

Jordskreddet indtraf i Ilic-distriktet omkring klokken 14.00 lokal tid. Det er klokken 12.00 dansk tid.

Den pågældende guldmine er ejet af det private selskab Anagold. Det begyndte at grave guld ud fra undergrunden i området i 2010, skriver tyrkiske medier.

- Vi mobiliserer alle vores midler til omgående at kaste lys over denne hændelse, lyder det i en meddelelse fra selskabet.

Jordskred er hyppigt forekommende i Tyrkiet, der også har oplevet flere mineulykker i det seneste årti.

I oktober 2022 blev 42 mennesker dræbt i det nordvestlige Tyrkiet, da en eksplosion forårsaget af metangas ramte en kulmine.

/ritzau/AFP