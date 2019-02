Bevæbnet mand dræber fem og sårer fem betjente i skyderi i varehus, før han selv bliver dræbt.

Mindst fem personer blev dræbt, da en mand fredag åbnede ild i et varehus i et industriområde i delstaten Illinois. Desuden er fem betjente blevet ramt af skud.

Det oplyser politiet i byen Aurora, der ligger cirka 65 kilometer vest for storbyen Chicago.

Gerningsmanden mistede selv livet i en skudveksling med politifolk.

Den femdobbelte drabsmand er identificeret som den 45-årige Gary Martin, oplyser Kristen Ziman, der er chef for politiet i Aurora.

Avisen Chicago Sun-Times beretter, at en kvinde, der over for politiet har præsenteret sig som drabsmandens mor, har fortalt, at hendes søn blev afskediget fra sit job for to uger siden.

Fredag havde han før skyderiet været meget "stresset", har hun fortalt politiet. Det er ikke bekræftet fra anden side, at gerningsmanden for nylig skulle have mistet sit job.

De første meldinger om et muligt skyderi indløb tidligt fredag eftermiddag lokal tid.

De første betjente ankom til stedet fire minutter senere. To af dem blev ramt af skud, oplyser politichef Kristen Ziman.

Senere blev fem dræbte personer fundet inde i bygningen.

Omkring 40 minutter efter meldingen, om at der var et igangværende skyderi, meddelte byen Auroras officielle twitterprofil, at gerningsmanden var uskadeliggjort.

Øjenvidnet John Probst fortæller til tv-stationen CNN, at han så den bevæbnede mand løbe gennem bygningen. Manden havde en pistol udstyret med et lasersigte i hånden.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, kondolerer på Twitter overfor ofrene og deres familier.

- Godt arbejde af politiet i Aurora, Illinois. Dybfølt kondolence til alle ofrene og deres familier. Amerika er med jer.

