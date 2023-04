Lyt til artiklen

Mindst fem er dræbt og otte såret ved skyderi i den centrale del af Louisville i delstaten Kentucky i USA.

Gerningsmanden er bekræftet som en af de omkomne. Det står endnu ikke klart, hvordan det er sket.

I et tweet skriver Louisville Politi også, at der er tale om én gerningsmand, og at der ikke længere er nogen fare.

De skriver ikke, hvordan gerningsmanden er død.

I følge CNN oplyser vicepolitichef for politiet i Lousiville, Paul Humphrey, at der formentlig er tale om en tidligere ansat i den bank, hvor skyderiet fandt sted.

»Vi tror, at gerningsmanden havde en forbindelse til banken,« oplyser politichefen til mediet.

På et pressemøde fortæller Paul Humphrey, at to betjente blev skudt af gerningsmanden. Den ene bliver lige nu opereret på hospitalet, fortæller han.

Efter skududvekslingen, blev gerningsmanden fundet død. Paul Humphrey udtaler, at man endnu ikke ved, om gerningsmanden blev skudt af betjente, eller om han skød sig selv.

Videooptagelser fra området viser svært bevæbnet politi i et forretningskvarter i den centrale del af Louisville.

Der er også FBI-agenter på stedet.

Præsident, Joe Biden, er informeret om skyderiet, og Det Hvide Hus vil senere komme med en udmelding.

Ifølge CNN er tilstanden på de sårede fortsat ukendt.