Omkring 157.000 mennesker er blevet evakueret under skovbrande i Californien, der har spredt sig. Herunder en række kendte.

Lady Gaga, Miley Cyrus, Robert Downey Jr. og Jennifer Aniston bor alle i Malibu, som er blandt de byer, der er blevet evakueret.

Blandt kendte, som har måttet flygte fra deres hjem, er reality-søstrene Kim og Kourtney Kardashian, The Office-stjernen Rainn Wilson, instruktøren Guillermo del Toro og 'Charmed'-skuespiller Alyssa Milano, skriver TV 2 Norge.

Sidstnævnte havde dog overskud til en joke på Twitter efter evakueringen:

I just had to evacuate my home from the fires. I took my kids, dogs, computer and my Doc Marten boots.



(Husband is in NY. Horses are being evacuated by my trainer.) — Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) November 9, 2018

‘Jeg har lige måttet evakuere fra mit hjem på grund af brandene. Jeg tog mine børn, hunde, computer og mine Doc Marten-støvler,’ skriver hun blandt andet.

Skovbranden tvang først myndighederne til at evakuere hele byen Paradise, der har 27.000 indbyggere og ligger knap 300 kilometer nordøst for San Francisco.

Branden har ifølge AP nærmest jævnet byen med jorden, og siden er den blevet fire gange så stor.

Kun en dag efter at flammehavet begyndte nær Paradise, har branden en størrelse på 285 kvadratkilometer og er ude af kontrol.