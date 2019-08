En eller flere bevæbnede personer har åbnet ild mod betjente i den amerikanske storby Philadelphia.

Adskillige politibetjente i den amerikanske by Philadelphia meldes ramt af skud i forbindelse med, at politiet reagerede på en anmeldelse om et skyderi i den nordlige del af byen. Ifølge NBC News er mindst fem betjente ramt.

Der er ingen oplysninger om deres tilstand.

Gerningsmanden er kort før midnat dansk tid endnu ikke pågrebet eller uskadeliggjort.

Tv-optagelser fra stedet viser betjente, der søger dækning bag biler i et boligkvarter, hvor flere gader er blevet afspærret.

Desuden er en del af Temple University, der ligger i nærheden, under såkaldt lockdown. Det vil sige, at ingen kan forlade eller bevæge sig ind i bygningerne.

En person i området fortæller til NBC Philadelphia, at hun hørte en serie af skud blive affyret, inden politiet ankom til stedet. Det føltes som "krig", siger kvinden.

På Twitter og andre sociale medier advarer politiet folk om at holde sig væk fra området.

/ritzau/