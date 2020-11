En synagoge i Østrigs hovedstad, Wien, er mandag aften blevet udsat for et skudangreb.

Mindst én person er dræbt blevet og flere andre såret i angrebet.

Det rapporterer den østrigske tv-stationen ÖRF.

'Terrorangreb mod Wiens synagoge. En død flere sårede. Kilde: Indenrigsministeriet,' skriver Florian Klenk, chefredaktør på den østrigske avis, Falter, på Twitter.

Terroranschlag auf die Wiener Synagoge. Ein Toter mehrere Verletzte. Quelle: Innenministerium — Florian Klenk (@florianklenk) November 2, 2020

Politiet i Wien er på Twitter ude og bekræfte, at en større politiaktion i øjeblikket finder sted i hovedstaden.

De bekræfter desuden, at der er flere sårede personer.

'Hold jer væk fra alle offentlige steder og offentlig transport - del ikke videoer eller billeder,' skriver politiet.

Ifølge de foreløbige oplysninger er en politimand, der holdt vagt ved synagogen, hårdt såret af skud.

Shots fired in the Inner City district - there are persons injured - KEEP AWAY from all public places or public Transport - don't share any Videos or Fotos! — POLIZEI WIEN (@LPDWien) November 2, 2020

Han er ifølge avisen Kronen Zeitung i livsfare.

Flere skud skal være affyret.

Gerningsmanden er flygtet fra stedet, og politiet har indledt en større efterforskning.

B.T. har mandag aften været i kontakt med Københavns Politi for at høre, hvorvidt skudangrebet på synagogen i Wien har indvirkning på deres sikkerhedsforanstaltninger på synagogen i København.

»Der er i forvejen et højt sikkerhedsniveau ved synagogen. Men det er klart, at vi holder øje med, hvad der sker i udlandet og har paraderne oppe, siger vagtchefen.«

