En er dræbt og flere såret ved skudangreb mod synagoge i Wien. En politimand skal være død, skriver netmedie.

En synagoge i Østrigs hovedstad, Wien, er blevet udsat for et skudangreb mandag aften.

Mindst én person er dræbt og flere andre såret. Det oplyser Østrigs indenrigsministerium ifølge chefredaktør Florian Klenk på ugeavisen Falter.

- Terrorangreb mod Wiens synagoge. En død flere sårede. Kilde: indenrigsministeriet, skriver Klenk på Twitter.

Ifølge nyhedssitet oe24.at er den dræbte en politimand. Der er tale om ubekræftet information.

Oe24 har oplysninger om, at politiet jagter tre gerningsmænd i alt. En af dem er anholdt, skriver mediet.

Flere mennesker er såret og der har været flere skudvekslinger. Det bekræfter politiet i Wien, der opfordrer folk til at holde sig inden døre.

Ifølge Kronen Zeitungs første oplysninger er en politimand, der holdt vagt ved synagogen, hårdt såret af skud. Han var angiveligt i livsfare umiddelbart efter angrebet, skriver avisen.

Østrigsk politi bekræfter over for Kronen Zeitung, at en større indsats er i gang, men vil ikke oplyse yderligere detaljer.

Flere indbyggere i Wien deler videoer på sociale medier, der viser et stort antal udrykningskøretøjer holde i området ved synagogen.

Nogle af optagelserne viser folk løbe panisk væk fra området omkring Schwedenplatz.

Gerningsmanden er flygtet fra stedet, og politiet har indledt en større efterforskning.

Politiet har afspærret et større område omkring Seitenstettengasse, hvor synagogen ligger, skriver tv-stationen ÖRF på sin hjemmeside.

/ritzau/