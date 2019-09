En mand har mistet livet, mens minimum fem er blevet såret under et skyderi i Washington D.C. natten til fredag dansk tid.

Ifølge Reuters er skyderiet sket blot få kilometer fra Det Hvide Hus, hvor den amerikanske præsident, Donald Trump, bor.

Der skulle helt præcis være tale om en afstand på kun tre kilometer.

ABC-journalist Jay Korff befinder sig angiveligt på stedet.

BREAKING UPDATE: police confirm 1 adult male dead, 5 other adults injured (at least 1 critical) following shooting in outside courtyard along 1300 block of Columbia Rd in NW DC. Possible drive by. 1 woman among the injured. @ABC7News pic.twitter.com/cI29P2SNfk — Jay Korff (@ABC7Jay) September 20, 2019

Han skriver på Twitter, at politiet har bekræfter, at én person er blevet dræbt, og at fem personer er såret - fire mænd, og én kvinde.

Han skriver endvidere, at mindst én af de sårede er i kritisk tilstand.

Dette bekræfter politiinspektør Stuart Emerman på et pressemøde.

»I aften omkring klokken 22 rykkede politiet ud til anmeldelse om skud. Under vores efterforskning fandt vi seks personer, der var blevet ramt af skudsår. En af de personer er blevet erklæret død.

De andre fem er blevet transporteret til hospitaler i området,« siger han og fortsætter:

Her bliver en skudsåret person båret væk fra stedet. Foto: CHRIS G COLLISON

»Deres skudskader varierer fra ikke-kritiske til kritiske. De modtager alle behandling lige nu. Vores betjente forsætter med at foretage afhøringer på stedet.«

Skyderiet skulle angiveligt være sket i en baggård uden for en bygning i Washington D.C. Alle ofre er voksne.

Der er forlydender om, at der skulle være tale om et såkaldt 'drive by', hvor en eller flere personer kommer kørende og skyder ud af bilvinduet, men dette kan politiet endnu ikke be- eller afkræfte.

Stuart Emerman siger, at der er fundet adskille patronhylstre på stedet, og at de nu kigger videoovervågningen i området i gennem.



Opdateres...