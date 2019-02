En person er blevet pågrebet, efter at flere angiveligt er ramt af skud ved en fabrik i Aurora i Illinois.

En gerningsmand åbnede fredag ild i et industriområde i delstaten Illinois. En meldes dræbt og flere skal være såret.

Skyderiet skal være sket ved en fabrik i byen Aurora, der ligger nær storbyen Chicago.

Det oplyser politiet på Twitter.

- Vi har en aktiv skudepisode ved 641 Archer Avenue. Det er en aktiv scene. Undgå venligst området, skrev politiet.

Omkring 40 minutter efter meldingen, om at der var et igangværende skyderi, meddelte byen Auroras officielle twitterprofil, at gerningsmanden er pågrebet.

Embedsmænd oplyser, at mindst en person er blevet dræbt.

Og mediet CNN, der citerer lokale embedsmænd, rapporterer, at fire politimænd og "flere" civile er blevet skudt og såret ved skudepisoden.

Video fra lokale medier viser adskillige politibiler, som omringer en stor bygning i Aurora.

En talskvinde for den amerikanske præsident, Donald Trump, oplyser, at han er opmærksom på episoden.

- Præsidenten er blevet briefet og holder øje med den igangværende situation i Aurora, Illinois, udtaler talskvinden Sarah Sanders i en skriftlig meddelelse.

/ritzau/Reuters