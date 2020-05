Vestbengalens førsteminister siger, at 72 er omkommet - mange af dem dræbt af nedfaldne elledninger og træer.

Mindst 84 mennesker er omkommet i Indien og Bangladesh, efter at cyklonen Amphan har trukket et spor af død og ødelæggelse i de to lande. 15 er omkommet i storbyen Kolkata.

Cyklonen betegnes som den kraftigste i de to landes østlige kystområder i mere end et årti.

Vestbengalens førsteminister, Mamata Banerjee, siger, at 72 er omkommet i delstaten - mange af dem dræbt af nedfaldne elledninger eller væltede træer.

I Bangladesh er dødstallet mindst 12.

Redningsmandskab kæmper for at sikre ødelagte landsbyområder langs kysten, hvor uvejret har skabt store oversvømmelser og revet elledninger ned. Det fulde omfang af ødelæggelserne er stadig ikke kendt.

Omfattende evakueringer i begge lande i dagene op til cyklonens landgang har utvivlsom reddet menneskeliv.

- Jeg har aldrig set en sådan cyklon i mit liv før. Det virkede som Jordens undergang, siger den 49-årige Azgar Ali i Bangladesh.

- Det eneste jeg kunne gøre var at bede. Den almægtige Allah reddede os, siger han.

Optagelser fra Vestbengalen fra Reuters tv viser både med bunden i vejret langs kysten og mange mennesker i oversvømmede gader.

Cyklonen har nu mistet styrke, efter at den slog ind over land.

I Vestbengalen er der blevet noteret vindstød med en styrke på op til 185 kilometer i timen.

Hundredvis af landsbyer er sat under vand.

I Bangladesh er mindst én million mennesker uden strøm efter cyklonens hærgen.

Myndighederne har kæmpet hårdt for at finde pladser til tusinder af evakuerede, da eksisterende nødhjælpscentre allerede var fyldt med folk, der er i karantæne på grund af coronakrisen.

Nye nødcentre er bygget op i haller, hvor der normalt er markedspladser, og i regeringsbygninger. Der uddeles ansigtsmasker og tørklæder som værnemidler til evakuede.

Talsmænd for politiet siger, at mange folk har været imod at søge mod de oprettede centre, fordi de frygter at blive smittet med Covid-19. Andre afviser at efterlade deres køer og geder.

/ritzau/AFP