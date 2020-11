Tyskland og EU er ved at undersøge, hvordan pres mod det hviderussiske regime kan øges med flere sanktioner.

Mindst 700 mennesker blev søndag anholdt af maskerede sikkerhedsfolk i Hviderusland i forbindelse med endnu en demonstration mod præsident Aleksandr Lukasjenko.

Det oplyser indenrigsministeriet i Minsk mandag.

Men ifølge menneskerettighedsgruppen Vjasna var antallet af anholdte ved søndagens demonstration oppe på omkring 1200.

Demonstrationen søndag var stærkt præget af harme over, at en 31-årig demonstrant, Roman Bondarenko, blev erklæret død i politiets varetægt. Han blev anholdt fredag.

Tyskland og EU er ved at finde ud af, hvordan presset mod det hviderussiske regime kan øges med yderligere sanktioner.

- Det tyske udenrigsministerium er ved at undersøge, hvordan der kan lægges øget pres på den hviderussiske ledelse efter hundredvis af nye anholdelser. Vi fører drøftelser med vore EU-partnere, siger en talsmand for ministeriet mandag.

Maskerede sikkerhedsfolk foretog de mange anholdelser søndag i det centrale Minsk ved endnu en demonstration mod Lukasjenko og hans styre.

Videoer, der er lagt op på det sociale medie Telegram, viser uniformerede betjente affyre tåregas og chokgranater mod tilsyneladende fredelige demonstranter.

Ifølge øjenvidner blev der også skudt med gummikugler. Videooptagelser viser både mænd og kvinder blive slæbt ind i politiets biler og kørt væk. Adskillige af dem skal være blevet kvæstet.

Blandt de anholdte er flere journalister. Hvideruslands regering har slået hårdt ned på medierne. Også udenlandske journalister er blevet smidt ud af landet.

I Minsk var flere tusinde mennesker på gaden mandag, mens der også var protester i andre byer.

Hver søndag i tre måneder er titusinder af hviderussere gået på gaden for at markere deres utilfredshed med Lukasjenko. Han har siddet tungt på magten i mere end to årtier.

Præsidentens modstandere kræver, at han overlader magten til oppositionsleder Svetlana Tikhanovskaja.

Hun stillede også op ved præsidentvalget 9. august i år. Her viste valgresultaterne en overbevisende sejr til Lukasjenko.

Men Tikhanovskaja og oppositionen mener, at han har snydt sig til valgsejren.

/ritzau/AFP