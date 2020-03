Millioner af mennesker er sendt på flugt fra deres hjem i det nordøstlige Nigeria, hvor militante grupper i årevis har kæmpet en voldelig oprørskamp, der ofte har været rettet mod civile. Her er det en lejr for internt fordrevne uden for storbyen Maiduguri, der er hovedby i Borno-provinsen. (Arkivfoto) Afolabi Sotunde/Reuters